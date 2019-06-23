Парусный спорт. У "Левиафана" бронза в прологе Nord Stream Race

В немецком прибалтийском городке Киль, где в 1936 и 1972 годах проходили олимпийские старты, в рамках традиционной "Кильской недели" началась регата Nord Stream Race, соревнование пяти ведущих европейских парусных держав, организованное Санкт-Петербургским яхт-клубом при участии компаний "Газпром" и Nord Stream.

Старт многодневного турнира под девизом "Спорт объединяет Балтику" состоялся у немецких берегов, а далее флот из пяти яхт пройдёт по маршруту Копенгаген – Стокгольм – Хельсинки – Санкт-Петербург. В соревнованиях принимают участие пять команд-победителей национальных парусных лиг Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Нашу страну представляет команда "Левиафан".

Команда была образована в 2014 году, а в прошлом сезоне "Левиафан" впервые в истории выиграл Национальную парусную лигу (НПЛ) и завоевал путевку на Nord Stream Race. Костяк команды составляют Максим Титаренко, Вадим Яхинсон, Михаил Шереметьев и Максим Шереметьев. К слову, братья Шереметьевы – профессиональные яхтсмены, которые дважды представляли сборную Россию на Олимпийских играх (2008 и 2012 гг.).

Nord Stream Race начинается, если проводить аналогию с состязаниями автомобильной "Формулы-1", со свободных заездов – тренировок, и квалификации – первого дня прибрежных гонок в Киле. Эту самую "квалификацию" в субботу, 22 июня, выиграли представители Швеции из национального Королевского яхт-клуба. Вторыми были хозяева старта из Северогерманского гоночного союза, а третьими – яхтсмены из России.

В разговоре после финиша трех прибрежных гонок, в которых "Левиафан" был очень стабилен – 2-е и два 3-х места, — обозреватель Вестей.Ru поговорил с Максимом Шереметьевым, который отметил, что перед стартом у нашей команды было не очень много времени, чтобы "сыграться" и поэтому легкий и средний ветра стартового дня помогли россиянам, которые улучшали взаимопонимание уже по ходу состязаний.

"Лодки у всех участников гонок одинаковые и организаторы поставили достаточно серьезные ограничения для того, чтобы мы состязались в максимально равных условиях, — говорит Максим. – Но, естественно, у каждой команды есть свои секреты, свои специальные планы, которые должны помочь в борьбе с соперниками".

"В принципе старт для нас получился довольно успешным, учитывая, что наша команда – дебютант соревнований такого уровня, — продолжил Шереметьев-младший. – Но, конечно, главными в регате будут не прибрежные гонки, а переходы между пятью столицами Nord Stream Race. В этом смысле участок Киль – Копенгаген будет особенно важен в плане взаимопонимания и оценки сил соперников".

В воскресенье, 23 июня, регата начинает свой многокилометровый путь с "Кильской недели" к финишу у стен питерской Петропавловской крепости. Участники в полной боевой готовности от получивших стартовый бонус шведов до двух неудачников первого дня – представителей финского Яхт-клуба Аландских островов и хозяев второго этапа из датского Королевского яхт-клуба. Будем надеяться, что среди грандов парусного спорта Балтики не затеряется и наш "Левиафан".