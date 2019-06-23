23 июня 201911:12
Неудачная посадка пассажирского авиалайнера Boeing попала на видео
В минувшую субботу, 22 июня, в Нигерии произошел инцидент с участием пассажирского авиалайнера компании Air Peace, на борту которого находились шесть членов экипажа и 87 пассажиров.
Как сообщают нигерийские власти, самолет Boeing 737-500, выполнял внутренний рейс из столицы Абуджи в Порт-Харкорт.
При посадке в пункте назначения, воздушное судно выкатилось за пределы полосы – этот момент снял на видео один из пассажиров.
К счастью, в результате произошедшего никто серьезно не пострадал.
Комиссия изучает обстоятельства ЧП, однако, по предварительной версии, причиной выкатывания могли стать сложные метеоусловия – в момент приземления шел сильный дождь.
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