Неудачная посадка пассажирского авиалайнера Boeing попала на видео

В минувшую субботу, 22 июня, в Нигерии произошел инцидент с участием пассажирского авиалайнера компании Air Peace, на борту которого находились шесть членов экипажа и 87 пассажиров.

Как сообщают нигерийские власти, самолет Boeing 737-500, выполнял внутренний рейс из столицы Абуджи в Порт-Харкорт.

При посадке в пункте назначения, воздушное судно выкатилось за пределы полосы – этот момент снял на видео один из пассажиров.

К счастью, в результате произошедшего никто серьезно не пострадал.

Комиссия изучает обстоятельства ЧП, однако, по предварительной версии, причиной выкатывания могли стать сложные метеоусловия – в момент приземления шел сильный дождь.