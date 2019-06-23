Читает в самолете: Песков рассказал, как Путин готовится к "Прямой линии"

Президент начинает готовиться к "Прямой линии" задолго до ее начала, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Еще до того, как "Прямая линия" начинает анонсироваться, администрация пытается спрогнозировать темы, являющиеся наиболее актуальными для президента. "Мы тоже пытаемся составить топ-5, топ-10 основных тем, проблемных тем, которые у граждан вызывают наибольший интерес, и по этим темам начинаем запрашивать соответствующие ведомства, министерства, службы, государственные компании", — пояснил Песков.

"Чаще всего для вхождения в подготовку президент использует какие-то длительные перелеты, — рассказал Песков. — Когда перелет 4-5-6-7 часов, он полностью погружается в чтение".

Путин читает быстро, к тому же материал ему известен. В том массиве информации, который ему предоставляют, президент, по словам Пескова, улавливает нюансы, отмечает, где меняется тенденция. Если же он не может чего-то понять, независимо от того, в самолете ли он или в кабинете, Путин связывается с министрами и руководителями ведомств.

И уже после этого администрация начинает получать реальные вопросы. "Темп набора вопросов очень высокий, это идет это десятки тысяч в день первые дни. И фактически за 3-4 дня мы получаем уже тот срез, о котором можно с уверенностью говорить, что он будет доминировать на всей "Прямой линии". И уже по срезу мы начинаем эти вопросы передавать президенту", — рассказал Песков.