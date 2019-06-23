Песков поведал об интернет-жизни Путина

Владимир Путин пользуется Интернетом и развивается вместе с жизнью. Времени на видеоблоги у него нет и в Интернете, как "поколение 25 минус" глава государства не живет, но он понимает, что у "поколения 25 минус есть свои проблемы" и что "с ними надо также говорить", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Путин развивается вместе с этой жизнью, и он также воспринимает новые форматы. Пусть он не живет в Интернете, как живет, предположим, наше поколение 25 минус, но тем не менее, он понимает, что у 25 минус есть свои проблемы, у них есть свое понимание тех или иных процессов, и с ними надо также говорить", — сказал Песков.