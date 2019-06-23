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23 июня 201921:04 Александр Христенко

Стало известно, кому обязан жизнью зять Трампа

Стало известно, кому обязан жизнью зять Трампа

4 июня в Еврейском музее Владимир Путин открывал памятник героям Сопротивления в фашистских лагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны. В объективы телекамер несколько раз попадали планы, где президент о чем-то оживленно говорит с одним из пожилых гостей церемонии. Им оказался Аарон Бельский, один из четырех братьев, создавших в годы войны в Белоруссии еврейский партизанский отряд. На их счету — сотни спасенных жизней. Наряду советскими солдатами и отряд еврейского сопротивления мужественно сражался с фашистами.

В свои 92 года Аарон Бельский в отличной форме. Каждое утро проходит пешком по 4 километра.

Бельский родился в деревне Станкевичи, что в 150 километрах от Минска, в большой еврейской семье. Были свое хозяйство, мельница. А летом 1941-го пришли фашисты. Двоих братьев убили сразу, позже — родителей и младшую сестру. Счет погибших шел на тысячи.

Аарон и старшие братья чудом выжили. Сначала их укрывали друзья и соседи, затем Бельские организовали партизанский отряд.

Реальная история легла в основу голливудского фильма "Вызов" с Дэниэлом Крейгом в главной роли. Партизанский отряд Бельских был особенным. Понимая, что с немцами им не справиться (слишком не равны силы и оружия толком не было) старший сын Тувья решил, что в первую очередь нужно спасать людей от неминуемой гибели.

"Он писал в записках в гетто, например, Ягуде Бельскому, своему двоюродному брату: забирай жену и еще десять парней, приходите в лес, мы что-нибудь придумаем. Он писал другим: уходите в лес, я обещаю, что вы останетесь живы, но если вы умрете, вы умрете как люди", — рассказала Тамара Вершицкая, основательница Музея еврейского Сопротивления в Новогрудке.

В родных для Бельских краях — в Новогрудке, Малых Воробьевичах и Любче — немцы расстреляли около 12 тысяч евреев. Партизанский отряд укрыл и тем самым спас 1230 человек. Поселение прозвали "лесным Иерусалимом".

Аарон — единственный из ныне живущих братьев Бельских — стал почетным гостем в Москве — на церемонии открытия памятника, посвященного героям Сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны.

Но, поднимаясь на сцену, герой направился не к микрофону, а к президенту Владимиру Путину. Долго жал руку и, кажется, совсем забыл про свое выступление. Явно хотел, чтобы Путин лично от него услышал что-то. Камеры не записали, о чем говорили Аарон Бельский и российскому президент, но после оба обнялись.

"Я сказал президенту: позвольте поблагодарить за эту возможность встретиться с вами. Он сказал: нет, это я вас благодарю, — рассказал Бельский. — Он — самый влиятельный человек на Земле сегодня. И при этом такой скромный. Он обнял меня и сказал: благодарю вас за то, что вы боролись с нацистами. Это невозможно описать словами. Это самое главное, что случилось в моей жизни. Это благодаря русским Израиль существует. Благодаря русским я здесь, я жив. Я очень счастливый и сколько жить буду, никогда не забуду".

После окончания войны Аарон уехал сначала в Израиль, затем в Канаду и в Америку. И здесь история подвига Бельских получила невероятное продолжение. Оказалось, что нынешний советник президента Трампа муж Иванки Трамп Джаред Кушнер партизанам жизнью обязан.

"Прадедушка и прабабушка Джареда Кушнера, и их дочь были спасены партизанским отрядом Бельских, моим мужем Аароном и его братьями. Так что благодаря им он сейчас — советник в американском правительстве", — отметила жена Аарона Генрика Бельская.

От себя Аарон Бельский тоже решил дать совет Дональду Трампу: "Все, кто имеют дело с русскими, должны знать, что они умные и сильные люди. И Трамп — это мое личное мнение — если хочет сделать что-то хорошее, чего-то добиться, ему нужно вести себя хорошо с Путиным и Россией. А если нет, то проиграешь".

Благодарность всем, кто спас его и помог спасать других, тем кто боролся с фашизмом, Аарон несет через всю свою жизнь.

"Я очень счастливый. Я столько видел! Столько людей побили. И я там был. Я и моя сестра, когда нас освободили, мы целовали русских. Слава Богу за русских, за Путина, потому что он очень умный и верный человек. Пусть живет до 120 лет", — сказал Аарон Бельский.

Несмотря на свой преклонный возраст, он собирается приехать снова в Белоруссию, в родные места и свой любимый город Москву.

Текст: "Вести недели"

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