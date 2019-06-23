Российские гимнастки победили в упражнениях с пятью мячами на Европейских играх

Российские гимнастки Анжелика Стубайло, Вера Бирюкова, Мария Толкачева, Анастасия Максимова и Анастасия Шишмакова завоевали золото в упражнениях с пятью мячами на II Европейских играх, которые проходят в Минске.

Подопечные Ирины Винер-Усмановой получили за свое выступление 27,300 балла. Второе место заняла сборная Болгарии (26,800), а замкнули тройку лидеров представительницы Белоруссии (26,150).

Напомним, сборная России с 28 наградами лидирует в общекомандном зачете, имея в активе 14 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.