Гаспарян и Александрова вышли во второй круг турнира в Истбурне

Российская теннисистка, 62-я ракетка мира Маргарита Гаспарян на старте турнира в Истбурне в двух сетах за один час 12 минут обыграла представительницу Чехии Катерину Синякову со счетом 6:3, 6:3.

Россиянка единожды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести, а у Синяковой, занимающей 38-е место в рейтинге WTA, один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейка из пяти.

В параллельной игре еще одна россиянка Екатерина Александрова (50) за один час 20 минут обыграла австралийку Айлу Томлянович – 6:2, 7:6 (7:1).

Гаспарян во втором круге турнира встретится с третьей ракеткой мира Каролиной Плишковой, а Александровой будет противостоять победительница матча Вероника Кудерметова (Россия, 59) – Белинда Бенчич (Швейцария, 13).