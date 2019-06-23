Андрей Лунев: кинул вызов великому и ужасному Дзюбе и проиграл во всем

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба опубликовал в социальных сетях видеообращение вратаря "сине-бело-голубых" Андрея Лунева, который заявил, что проиграл спор капитану петербургской команды.

"Всем привет, Меня зовут Андрей Лунев, я кинул вызов великому и ужасному Артему Дзюбе и проиграл ему во всем, – сообщил Лунев на видео, которое Дзюба опубликовал в Instagram. – Теперь я говорю вам всем, что он нереально крут, очень хорош и просто молодец. Не советую вам неподготовленными кидать ему вызов, потому что он надерет вас. И хочу заметить, что Артемушка вандерфульный".

Напомним, "Зенит" проводит сбор в Австрии. В воскресенье, 23 июня футболисты петербургской команды провели две тренировки. Утром игроки разделились на две группы, каждая из которых сперва работала в тренажерном зале, а затем переходила на поле. Вечером "сине-бело-голубые" отрабатывали тактические взаимодействия, а также сыграли мини-турнир.