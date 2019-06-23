В Вологодской области девушка спасла тонущего ребенка, но сама не выплыла

В Вологодской области 19-летняя девушка погибла, когда пыталась спасти тонущего на озере ребенка. Трагедия произошла на озере Кубенское 21 июня.

Как сообщается на официальном сайте СУСК РФ по региону, девушка проводила время с семьей знакомого. Когда в канале, прорытом к озеру от деревни Алексино, стал тонуть ребенок, она помогала его спасти, но сама не выплыла. По этому факту проводится доследственная проверка.

По данным РИА Новости, погибшая девушка была студенткой Института истории и филологии Вологодского госуниверситета.