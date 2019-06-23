На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу

На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, передает канал "Россия 24".

По данным Центризбиркома, он получает около 54% голосов. Его соперник, кандидат от правящей партии Бинали Йылдырым уже признал поражение, поздравил оппонента и пожелал ему "хорошо служить Стамбулу". А Имамоглу в победной речи обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Я готов работать с Вами в гармонии. Я объявляю это перед всеми жителями Стамбула. После получения мандата и вступления в должность, я хотел бы встретиться с Вами как можно скорее, чтобы предложить нашу дорожную карту и послушать друг друга", — сказал он Эрдогану.

Президент Эрдоган уже поздравил избранного мэра с победой и пожелал ему успехов.

Голосование проводилось повторно после отмены результатов выборов 31 марта. Тогда Имамоглу победил Йылдырыма с разницей менее чем в одную десятую процента. Однако правящая партия опротестовала результаты, после чего ЦИК назначил новое голосование. Победа Имамоглу оказалась сегодня уверенней. Он опередил своего соперника на 9 процентов голосов.