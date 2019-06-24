Не стало актера Андрея Харитонова

Популярный советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов умер на 60-м году жизни. Печальную весть принес режиссер-документалист Виталий Манский.

Ранее сообщалось, что артист ведет борьбу с онкологическим заболеванием, в мае минувшего года он был экстренно госпитализирован из-за сильных болей желудка.

Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме "Овод" режиссера Николая Мащенко, после которого он стал настоящей звездой, напоминает ТАСС. Также актер снялся в кинофильмах популярных кинофильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Тайна "Черных дроздов", "Человек-невидимка".