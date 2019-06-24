24 июня 201908:55
Глава Челябинска подал в отставку по рекомендации губернатора
Глава Челябинска Владимир Елистратов подал сегодня в отставку. Депутаты Челябинской городской думы отставку приняли. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Елистратов написал заявление по собственному желанию.
Временно исполняющим полномочия главы города Челябинска назначена Наталья Котова, передает ТАСС.
На заседании также присутствовал врио главы региона Алексей Текслер, пишет "КП". Елистратов заявил, что в отставку подал по рекомендации губернатора.
Елистратов был утвержден главой города в феврале 2019 года. До этого — с октября 2015 года — он занимал пост заместителя главы города по правовым и имущественным вопросам.
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