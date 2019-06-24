Мужчина, устроивший резню в Башкирии, страдал шизофренией

Убийца трех человек в башкирском селе Ибрагимово страдал параноидальной шизофренией, сообщает ГТКР "Башкортостан".

Трагедия разыгралась вечером 23 июня. 47-летний мужчина сначала перерезал горло своей сестре, а затем проник в дом соседей-пенсионеров. Пожилые люди пытались убежать от преступника, но не смогли. Их тела с ножевыми ранениями шеи и груди полицейские нашли в огороде.

Расправившись со стариками, убийца вышел на улицу, где продолжил нападать на людей. В схватке один из прохожих получил ножевое ранение шеи и сейчас проходит лечение в больнице. Еще один мужчина получил удар лопатой по голове.

Сумасшедший накинулся и на прибывших полицейских, тем пришлось выстрелить в него из служебного оружия. От полученных ранений в ноги злоумышленник скончался во время оказания ему медицинской помощи. По факту убийства нескольких человек возбуждено уголовное дело.