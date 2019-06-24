День рождения Сергея Лемешева готовятся отметить на его малой родине

День рождения Сергея Лемешева готовятся отметить в деревне Князево Калининского района. 6 июля там состоится музыкальный праздник "Вижу чудное приволье". Об этом сообщает ГТРК "Тверь".

Мероприятие традиционно проходит на малой родине певца. Именно здесь, в Тверском крае начал свой путь певец, ставший затем звездой мировой оперной сцены. В этот день жителей и гостей Князево ждет обширная музыкальная программа. Приедут артисты Тверской академической филармонии. Также ожидается концерт с участием исполнителей из московских и петербургских театров.

Много интересного подготовили организаторы праздника для поклонников жизни и творчества певца. Можно будет увидеть документальные фильмы о Лемешеве, побывать на экскурсии в музее артиста. Пройдет ярмарка мастеров народных ремесел, а детей ждут интерактивные программы.

Фестиваль помогает сохранить традиции нашей великой культуры, знакомит с ее историей, считает губернатор Игорь Руденя. Недаром он проходит на родине первца уже в 32-й раз.