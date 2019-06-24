Роспотребнадзор усилил проверки грузинских вин

Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии, поступающей в Россию.

На сайте ведомства сообщается, что регулярный контроль грузинского алкоголя "в динамике показывает ухудшение качества ". С 2014 по 2018 годы почти в три раза чаще стали выявлять партии товара, не соответствующего требованиям. Нарушения были выявлены в продукции семи грузинский компаний.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проверки грузинского вина в никак не связаны с вынужденными мерами, принятыми ранее Москвой в связи с обострением ситуации в Грузии. Он подчеркнул, что "здесь нет никакого политического конфликта", это просто превентивные меры, чтобы обеспечить безопасность россиян, передает ТАСС.

"Роспотребнадзор выполняет свои функции — проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции во многих странах на постоянной основе. То же самое делают во многих странах с нашей продукцией", — напомнил Песков.



Финансовые потери грозят не только производителям вина, но и туристической отрасли Грузии. Из-за политического кризиса в Тбилиси Россия с 8 июля вводит временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией, напоминает "Россия 24". Те, кто планировал провести там летние отпуска, уже массово сдают билеты. Причиной ограничений стали акции протеста и беспорядки в Тбилиси, которые начались 20 июня.

Сегодня власти Грузии решили частично пойти навстречу требованиям митингующих и приступают к реформе по проведению парламентских выборов.