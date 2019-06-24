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Беспорядки в Тбилиси 2 минуты назад
Грузинские власти согласились на требования митингующих
Правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" согласилась провести парламентские выборы 2020 года на пропорциональной основе. Об этом заявил глава партии Бидзина Иванишвили.
На брифинге он сообщил, что переход на пропорциональную систему был запланировал на 2024 год. Барьер должен был составить 5 процентов. Переговоры по изменению избирательной системы начнутся после завершения текущей сессионной недели.
В настоящее время в Грузии действует смешанная избирательная система. Из 150 депутатов 73 выбираются по мажоритарной системе, а 77 — по пропорциональной, уточняет ТАСС.
С 20 июня в Тбилиси проходят массовые акции протеста. Одним из основных требований митингующих было изменение избирательного законодательства. Также они добиваются отставки главы МВД и освобождения задержанных.
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