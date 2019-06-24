Летняя жара в Москве сменится осенним ненастьем

В последних числах июня столица окажется во власти настоящей осенней погоды, обещают синоптики.

Если начало недели будет достаточно теплым — сегодня воздух в городе прогреется до 25 градусов, а завтра можно рассчитывать на 22-24 градуса тепла — то 26 июня температура днем уже не превысит 20 градусов. Виной тому станет циклон из Скандинавии. В конце рабочей недели в городе ожидаются сильные дожди, за сутки может выпасть треть июньской нормы осадков.

"Что касается температуры, то она будет понижаться. 27 июня на уровне 17-20 градусов, 28 июня 15-17 градусов, а 29 июня еще ниже. Температурный режим в конце недели окажется на 5-7 градусов ниже многолетней нормы", — рассказала РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.