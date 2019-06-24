"Ложись!": срочную эвакуацию жителей Арыса сняли на видео

Около 10 человек получили ранения в результате взрывов на территории воинской части в казахском Арысе, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Эвакуацию жителей 45-тысячного города сняли на видео.

Первый мощный взрыв раздался на складе боеприпасов около 09:20 по местному времени (06:20 по Москве) в понедельник, 24 июня. За ним последовала серия хлопков потише, а затем на город начали падать ракеты. К тому момент небо заволокло серыми клубами дыма, а местные жители по возможности устремились прочь.

Первоначально Минобороны Казахстана сообщало об отсутствии пострадавших, но направило на место кинологический отряд и группу военнослужащих для эвакуации людей, а власти Шымкента — 36 автобусов, чтобы вывезти людей. К настоящему времени в больницы обратились около 10 человек

"В основном открытые переломы, ранения от осколков. Сейчас в тяжелом состоянии три человека, мы делаем все, что можем. Мы готовы принять пострадавших", — рассказал Nur.kz главврач БСМП Шымкента Абылай Донбай.

На кадрах с места ЧП видно, как военнослужащие помогают женщинам и детям покинуть город, многие дома которого получили повреждения из-за "артобстрела". Одна из ракет угодила в ворота частного дома, чудом не задев его владельца.