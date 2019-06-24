Миллионеры оставили после свадеб на заповедных лугах Гималаев горы мусора

Скандалом закончились в Индии свадьбы сыновей братьев Гупта — известных бизнесменов-миллионеров индийского происхождения из ЮАР.

Они решили провести торжества в Гималаях — на альпийских лугах горного курорта Аули, где ранее подобные мероприятия никогда не проводились.

Свадьбы эти анонсировались заранее, на торжества были приглашены многие известные персоны в Индии, в том числе звезды Болливуда.

Местные СМИ с восторгом писали о том, что роскошные празднества обойдутся в астрономическую для большинства индийцев сумму 2 миллиарда рупий (около 30 миллионов долларов США).

Беспокойство выражали только защитники природы: они даже обратились в Верховный суд с требованием запретить эти свадьбы в "экологически

хрупком" районе.

Однако братья-магнаты легко получили все необходимые разрешения, и торжества состоялись, передает ТАСС.

Они продолжались несколько дней — с 18 по 22 июня, а когда закончились, то выяснилось: после себя на горных лугах миллионеры и их гости оставили горы мусора.

Как рассказали местным СМИ члены специальной команды из числа местных жителей, которым пришлось разбирать мусорные завалы после свадеб миллионеров, в каждый день торжества они оставляли по четыре тонны мусора.

Разбирать его придется теперь не меньше недели.

Местным жителям обидно не только за то, что приходится вывозить за миллионерами и их гостями отходы с альпийских лугов.

Многие, зная о предстоящем торжестве, специально купили новые сари и другую одежду. По традиции, в Индии состоятельные граждане, конечно, рядом с собой за стол небогатых людей не сажают, но обязательно их кормят.

Однако посмотреть на свадьбу Шарьяканта (сына Аджая Гупты) и Шашанка (сына Атула Гупты) местных жителей не подпустили даже близко.