ПАСЕ отказалась обсуждать доклад по MH17 и неуплату Россией членских взносов

В ПАСЕ отвергли предложение о проведении срочных дебатов по вопросу привлечения России к ответственности за неуплату членских взносов. Против предложения выступили 77 человек, за – 46, сообщает ТАСС.

Тема дебатов носила название: "Положить конец российскому шантажу и потребовать от членов Совета Европы, чтобы Россия ответила за отказ вносить членские взносы".

Кроме того, Ассамблея отказалась обсуждать вопрос об обязательстве всех стран удостовериться, что причастные к крушению рейса MH17 над Донбассом будут преданы правосудию.

Летняя сессия ПАСЕ продлится с 24 по 28 июня 2019 года.