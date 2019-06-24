Пьяный мужчина набросился на попросившего у него документы полицейского

Закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга завершилась для подмосковного полицейского попытка утихомирить пьяную компанию. Камера наблюдения зафиксировала стычку правоохранителя с хулиганом.

Инцидент произошел 22 июня на Павшинском бульваре в Красногорске. Мужчины использовали багажник припаркованного на проезжей части кроссовера в качестве барной стойки, при этом сами так громко обсуждали насущные проблемы, что на них в полицию пожаловались местные жители.

Двое патрульных попытались разрядить ситуацию, но вышло ровно наоборот, поскольку один из приятелей отказался показывать документы, а затем и вовсе пошел в атаку на стража порядка. Удержать его приятелям не удалось — правоохранитель пропустил три удара головой по лицу, после чего вызвал на место подкрепление.

Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, а его обидчика — в отделение, откуда он имеет все шансы переместиться в изолятор.