Европейские игры. Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки

Российский стрелок Сергей Каменский на вторых Европейских играх, которые проходят в Минске, занял второе место в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Россиянин набрал в турнире 250 баллов.

Золотая медаль досталась Сергею Рихтеру из Израиля (250,8). Третье место занял чешский стрелок Филип Непейхал (228,9). Еще один представитель России Владимир Масленников оказался шестым.

Каменский завоевал вторую медаль на Европейских играх. Ранее он одержал победу в миксте. В паре с Юлией Каримовой россиянин показал лучший результат в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров.