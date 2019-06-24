Будущие лидеры Мирового нефтяного совета собрались на форуме в Петербурге

На площадке многофункционального международного студенческого комплекса "Горный" Санкт-Петербургского горного университета начал работу 6-й форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета. Молодые специалисты и топ-менеджеры крупных компаний обсуждают будущее нефтяного сектора.

Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве рычагов экономического и политического давления и не намерена этого делать и в будущем. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с таким заявлением на открытии форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета.

"Хочу особо отметить, что Россия никогда не использовала и не будет использовать свои энергетические ресурсы и возможности в качестве рычагов экономического или политического давления. Мы рассчитываем, что здравый смысл в конечном счете возобладает, потому что от подобного нарушения принципов свободной торговли страдают не политики, а простые граждане", — подчеркнула Матвиенко.

Главная тема форума в этом году — трансформация ТЭК. Участники обсуждают, какие вопросы будут стоять перед руководителями компаний в следующие десятилетия, а именно цифровизацию и использование искусственного интеллекта. В будущем, уверен глава Минэнерго Александр Новак, пик потребления нефти пройдет. Но в среднесрочной перспективе нефтехимия и транспортный сектор будут обеспечивать рост спроса на это сырье.

"Для нас этом мероприятие очень важно, мы к нему долго готовились. На нем будут обсуждаться все темы по будущему развитию нефтегазовой отрасли, по тем технологиям, что будут применяться. Возможно, молодые люди выработают предложения, которые будут учитываться в развитии энергетики в странах, которые в этой отрасли являются ведущими", — отметил министр

В кулуарах форума успели обсудить и одну из идей о развитии российской Арктики — формирование в районе Ямала кластера производства СПГ на 150 миллионов тонн в год. Ее автор, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, впервые прокомментировал проект: "Нужно создавать мотивацию, чтобы были выработаны механизмы для привлечения на развития приоритетных направлений экономики нашей страны частные инвестиции. Если рассматривать отдельно Арктический шельф, то здесь очевидно, что не потребуется серьезных бюджетных средств".

Форум проводится раз в три года в одной из 70 стран, входящих в Мировой нефтяной совет. Для молодых специалистов, студентов и аспирантов это уникальная платформа для обмена опытом. В следующий раз такая возможность им представится уже в Канаде, в Калгари.