Пропавшие миллионы: директор Быстрицкой и ее сестра обвинили друг друга в страшном

В "Прямом эфире" – шокирующие подробности отношений между людьми, которые были особо близки к легендарной актрисе Элине Быстрицкой.

Ее родная сестра Софья Шегельман обвиняет директора актрисы Ксению Рубцову в том, что с банковских счетов Элины Авраамовны пропали почти 40 миллионов рублей.

Рубцова, со своей стороны, обвиняет Шегельман в том, что она могла способствовать скорейшему уходу сестры на тот свет ради многомиллионного наследства.

Директор актрисы рассказывает, что в последнее время именно сестра была при Элине Авраамовне, при ней же сменились все сиделки, не приезжали врачи, друзья не могли дозвониться или приехать к актрисе, а когда ее хоронили, она весила 30 килограммов.

Кроме того, соседи рассказывали, что в последнее время перед уходом Быстрицкой из жизни в ее квартиру якобы приходили со своими ключами "странные люди в капюшонах".

Рубцова также сообщила, что актриса постоянно помогала сестре и ее сыну, которые живут в Израиле, перечисляя им деньги, да и сама она им тоже материально помогала, потому что считала за счастье быть близкой к этой семье.

По ее словам, за 8 лет Софье и ее сыну Петру в Израиль было переведено больше 6 миллионов рублей.

Директор актрисы не отрицает, что у нее была генеральная доверенность – ее еще в 2017 году оформили по желанию самой Быстрицкой.

При этом Рубцова говорит, что на счетах внушительная сумма – "около миллиона долларов", и она там и осталась.

Сестра актрисы Софья Шегельман, со своей стороны, обвиняет Рубцову в пропаже со счетов 38 миллионов рублей, и на ее стороне — журналист и подруга Быстрицкой Галина Тюрина.

Она рассказывает, что, по ее сведениям, в течение года Рубцова снимала со счета Быстрицкой шесть раз по сто тысяч долларов.

Софья Шегельман признает, что сестра ей финансово помогала, но на вопросы о спорной сумме отвечать не хочет и подает новый иск.

Что это за иск? Куда пропали миллионы со счетов актрисы? Действительно ли ее могли "уморить" близкие люди? И дойдет ли дело до эксгумации тела Элины Быстрицкой, на чем настаивают некоторые ее друзья?

Ответы на эти вопросы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".