В Карелии начался суд над сжегшим церковь подростком

В Карелии начался суд по делу о поджоге Успенской церкви в Кондопоге. Допросили мать подростка, которого обвиняют в преступлении. Ранее экспертиза показала, что он страдает психическим расстройством. Как полагает следствие, в августе 2018 года школьник облил стены церкви горючей жидкостью и поджег. Огонь почти полностью уничтожил уникальный памятник деревянного зодчества конца XVIII века. Добровольцы собирают средства на ее воссоздание. По оценкам экспертов, на это потребуется порядка 150 миллионов рублей. На счет для восстановления церкви поступило 7 миллионов 100 тысяч рублей.

После перерыва предполагается допросить девять человек, сообщает телеканал "Россия 24".

15-летнему поджигателю было предъявлено обвинение по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога". Психическое расстройство лишает подростка возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело было направлено в суд, чтобы избрать ему принудительное лечение.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Деревянный храм построили в 1774 году в память о крестьянах, погибших во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Храм исторически завершает эволюцию шатровых храмов прионежской школы северного деревянного зодчества.