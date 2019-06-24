Защитник ЦСКА Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжки

Крайний защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы, которую он получил в понедельник, 24 июня на утренней тренировке команды на клубной базе в Ватутинках.

Как сообщает пресс-служба столичной команды, обследование выявило у 28-летнего футболиста внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки. Сроки восстановления станут известны позднее.

Напомним, Щенников – воспитанник ЦСКА. В минувшем сезоне в составе армейцев принял участие в 24 играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Также на его счету десять матчей за сборную России.