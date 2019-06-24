В Белом доме нашли подозрительный предмет

У северо-восточного входа в Белый дом в Вашингтоне обнаружен подозрительный предмет. Здание заблокировали сотрудники спецслужб, сообщает "Интерфакс".

Журналистов, которые работают в Белом доме, попросили собраться в пресс-центре. При этом журналисты утверждают, что подобное происходит второй раз за пять дней.