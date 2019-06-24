В Волгограде вернули в колонию двух беглецов

Побег не удался: двое беглецов 23 июня покинули колонию-поселение в Тракторозаводском районе Волгограда. Один из них отбывал наказание за кражу, второй – за кражу и ДТП. Оба должны были выйти на свободу в 2020 году. Но не удержались и решились на побег.

Беглецов обнаружили на территории Красноармейского района Волгограда. Их вновь доставили в колонию, сообщает МВД.