Тема:

ЕГЭ-2019 35 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
24 июня 201920:49 Ольга Мещерякова

ЕГЭ-2019 прошел спокойней, чем в прошлом году

ЕГЭ-2019 прошел спокойней, чем в прошлом году

Два российских школьника — из Тульской и Свердловской областей — набрали по итогам ЕГЭ 400 баллов, а отличников по двум обязательным экзаменам — 445. Это данные с сегодняшней пресс-конференции по итогам ЕГЭ-2019. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание, физика и биология. А лучшие результаты школьники показали по профильной математике, истории и английскому. Зашла речь и о вузах — вице-премьер Голикова заявила, что сокращения бюджетных мест к 2024 году не будет.

Кратко, уверенно, с модуляциями. Есть еще над чем поработать, но ее 100 баллов — уже в личном активе. Из РУДН прислали приглашение. И в истории единого госэкзамена первый стопроцентный китайский зачет.

"Самая лучшая методика — это все же общаться с носителями языка", — резюмирует отличница.

Так получилось — семь лет с мамой и папой Настя прожила в китайском городе Далянь. Так что когда этот язык появился в списке предметов ЕГЭ, Анастасия Андрюнина долго не раздумывала.

"Для меня сдать китайский язык гораздо проще, чем все остальные предметы", — призналась она.

"У нас есть сумма длин трех векторов заданных координат".

Чуть взъерошенные волосы — заданные координаты обязывают. Даниил Дрябин — будущий специалист в области высоких технологий. Его уже ждут в МФТИ — директор физико-технической школы при вузе приезжает в не приемный день на встречу с уникальным абитуриентом.

"400 баллов — это серьезная история, это гарантирует поступление на любую из наших программ", — говорит представитель вуза.

400 баллов — по сотне за математику, физику, информатику и русский — что для человека математического склада ума особое достижение. Совет физика — лирикам: "Пишите грамотно, наверно, всё".

Их всего двое, тех, кто сдал 4 предмета, каждый на 100 баллов — Даниил и Настя Пределина из Свердловской области. Ее большая любовь к математике — оказалась взаимной.

"Я влюбилась в нее в классе в 5 и с 5 класса начались гастроли постоянные — всякие соревнования, олимпиады", — говорит она.

Первые результаты единого госэкзамена — в целом сдан. Стобалльных работ стало больше, чем в прошлом году. Всего по стране высшую оценку за один из предметов получили почти 7 тысяч человек.

Из нововведений. Дополнен китайским языком. Математику разделили на базовую и профильную.

К выпускникам, сдающим ЕГЭ после переходного периода впервые присоединились старшеклассники Крыма и Севастополя — 14 тысяч человек. А еще на фоне преобразований появилось множество слухов и домыслов. Например, что чуть ли не завтра единый госэкзамен станет индивидуальным. То есть, задания в произвольном порядке будет выбирать компьютер, и кому что достанется — решит единолично искусственный интеллект.

"Это не завтрашний день и не послезавтрашний. Может быть, в будущем будет возможность, но, когда мы будем уверены, что все эти задания будут равнозначны между собой", — заявил Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора.

Общественность забеспокоилась, когда в онлайн пространстве появилась и другая информация — якобы через 5 лет сократится количество бюджетных мест в российских вузах, со ссылкой на правительственный доклад, адресованный парламенту. Оказалось, всё наоборот. Не мест будет меньше, а поступающих больше. Бэби-бум начала 2000-х.

"Я думаю, что в СМИ сегодня была совершенно неудачная информация по поводу контрольных цифр приема. Что касается изменений цифры приема, она может происходить только по одной причине — демографический прогноз", — проинформировала общественность Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ.

Проблема с гелевыми ручками, когда трем выпускникам из Астраханской области не засчитали результат ЕГЭ из-за того, что ручки были какие-то не те, и система не смогла различить чернила — тоже больше не проблема. Работы проверили, результат засчитали. В целом ЕГЭ-2019 прошел уверенней и спокойней, чем в прошлом году.

Ранее по теме

Сейчас

19:12

Трамп вводит жесткие санкции против Хаменеи

19:06

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

18:57

Премьер Франции намекнул на отмену антироссийских санкций

14:45

Путин продлил санкции в отношении ЕС

13:13

Камера сняла сход селя на горнолыжный курорт в Сочи

11:30

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

10:15

Серия мощных взрывов прогремела на складе боеприпасов в Казахстане

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Сами себя наказывают": как на Грузии отразится антироссийское настроение

"Сами себя наказывают": как на Грузии отразится антироссийское настроение

40 минут назад
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

2 часа назад
Трамп вводит жесткие санкции против Хаменеи

Трамп вводит жесткие санкции против Хаменеи

1 час назад
Одного из пилотов сняли с дерева на месте крушения истребителей в Германии

Одного из пилотов сняли с дерева на месте крушения истребителей в Германии

4 часа назад
Снаряд угодил в машину с бежавшими из казахского Арыса жителями

Снаряд угодил в машину с бежавшими из казахского Арыса жителями

4 часа назад
Миллионного иска не будет: примирение Kinodanz и BadComedian

Миллионного иска не будет: примирение Kinodanz и BadComedian

4 часа назад
Топ-8 самых наркозависимых регионов России

Топ-8 самых наркозависимых регионов России

13 часов назад
Россия продала оружия за рубеж больше, чем планировала

Россия продала оружия за рубеж больше, чем планировала

6 часов назад
Пропавшие миллионы: директор Быстрицкой и ее сестра обвинили друг друга в страшном

Пропавшие миллионы: директор Быстрицкой и ее сестра обвинили друг друга в страшном

3 часа назад
Не стало актера Андрея Харитонова

Не стало актера Андрея Харитонова

21 час назад
Путин продлил санкции в отношении ЕС

Путин продлил санкции в отношении ЕС

6 часов назад
Летняя жара в Москве сменится осенним ненастьем

Летняя жара в Москве сменится осенним ненастьем

8 часов назад
ПАСЕ отказалась обсуждать доклад по MH17 и неуплату Россией членских взносов

ПАСЕ отказалась обсуждать доклад по MH17 и неуплату Россией членских взносов

7 часов назад
Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

20.06.2019 08:35
ПЦУ: разборки украинских раскольников становятся более ожесточенными

ПЦУ: разборки украинских раскольников становятся более ожесточенными

12 минут назад
ЕГЭ-2019 прошел спокойней, чем в прошлом году

ЕГЭ-2019 прошел спокойней, чем в прошлом году

28 минут назад
Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золото Европейских игр

Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золото Европейских игр

47 минут назад
Милан и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году примут зимние Олимпийские игры

Милан и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году примут зимние Олимпийские игры

1 час назад
Дорога. Автомобиль. Девушка. Полный пердимонокль (видео с двойным дном)

Дорога. Автомобиль. Девушка. Полный пердимонокль (видео с двойным дном)

1 час назад
Несовершеннолетнего поджигателя церкви признали невменяемым

Несовершеннолетнего поджигателя церкви признали невменяемым

1 час назад
Премьер Франции намекнул на отмену антироссийских санкций

Премьер Франции намекнул на отмену антироссийских санкций

2 часа назад
В Белом доме нашли подозрительный предмет

В Белом доме нашли подозрительный предмет

2 часа назад
После признания в любви суд отложил жалобу на арест Абызова

После признания в любви суд отложил жалобу на арест Абызова

2 часа назад
Королеву Великобритании крысы выжили из дворца

Королеву Великобритании крысы выжили из дворца

3 часа назад
Пистолет "Удав" получит две новых модификации

Пистолет "Удав" получит две новых модификации

3 часа назад
Символ победы и надежды: Путин рассказал, как родилась идея возродить "Алые паруса"

Символ победы и надежды: Путин рассказал, как родилась идея возродить "Алые паруса"

5 часов назад
Николай Платошкин: украинская делегация в ПАСЕ сама вырыла себе могилу

Николай Платошкин: украинская делегация в ПАСЕ сама вырыла себе могилу

5 часов назад
Гафт рассказал, на кого никогда не напишет эпиграмму

Гафт рассказал, на кого никогда не напишет эпиграмму

6 часов назад
В США одобрили вторую "женскую виагру", но её безопасность под вопросом

В США одобрили вторую "женскую виагру", но её безопасность под вопросом

6 часов назад
Роман Бабаян назначен вместо Доренко главредом "Говорит Москва"

Роман Бабаян назначен вместо Доренко главредом "Говорит Москва"

6 часов назад
Европейские игры. Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки

Европейские игры. Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки

6 часов назад
Полуголый украинец застрял в люке вверх ногами, спасая чужой телефон

Полуголый украинец застрял в люке вверх ногами, спасая чужой телефон

6 часов назад
"Курск": стало известно, в каком виде фильм выйдет в российский прокат

"Курск": стало известно, в каком виде фильм выйдет в российский прокат

7 часов назад
Роскачество объяснило, как защитить машину от угона

Роскачество объяснило, как защитить машину от угона

7 часов назад
Какими жуткими были бы реальные девушки, если бы выглядели как диснеевские принцессы

Какими жуткими были бы реальные девушки, если бы выглядели как диснеевские принцессы

7 часов назад
Найден летающий переносчик супербактерий

Найден летающий переносчик супербактерий

7 часов назад
Россиян предупредили о новой атаке вируса-вымогателя

Россиян предупредили о новой атаке вируса-вымогателя

7 часов назад
После "Прямой линии" уволена заместитель губернатора Мурманской области

После "Прямой линии" уволена заместитель губернатора Мурманской области

8 часов назад
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

8 часов назад
Виртуальный земной шар покажет, где бы вы жили во времена динозавров

Виртуальный земной шар покажет, где бы вы жили во времена динозавров

8 часов назад
Избавить людей от боли в суставах сможет новая синтетическая смазка

Избавить людей от боли в суставах сможет новая синтетическая смазка

9 часов назад
"Сторожевой" медведь откусил руку пытавшемуся его покормить мужчине

"Сторожевой" медведь откусил руку пытавшемуся его покормить мужчине

10 часов назад
"Заряженное" кросс-купе Audi SQ8 получило мотор как у Bentley Bentayga

"Заряженное" кросс-купе Audi SQ8 получило мотор как у Bentley Bentayga

10 часов назад
Американка российского происхождения и ее дети найдены убитыми в Нью-Йорке

Американка российского происхождения и ее дети найдены убитыми в Нью-Йорке

18 часов назад
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

19.06.2019 19:30