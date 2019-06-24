Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золото Европейских игр

Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золотую медаль в категории до 100 кг на Европейских играх, которые проходят в столице Белоруссии – Минске.

В финальной схватке спортсмен из России победил грузина Вралама Липартелиани. Бронзу взяли азербайджанец Эльмар Гасымов и француз Сириль Маре.

Еще один россиянин Инал Тасоев стал серебряным призером Игр-2019 в супертяжелой весовой категории. В финале он проиграл грузину Гураму Тушишвили.

Напомним, сборная России с 46 наградами лидирует в общекомандном зачете Европейских игр. На счету российских спортсменов 21 золотая, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей.