Потери отельеров, протесты оппозиции и неприкрытая русофобия: о ситуации в Грузии

Грузинские отельеры и рестораторы объявили: они потеряют почти миллиард долларов из-за политики официального Тбилиси. В разгар курортного сезона многие россияне отказываются от поездок в Грузию. Сдают билеты, ведь временный запрет на пассажирское авиасообщение вступит в силу 8 июля.

Рейсы из России прибывают в тбилисский аэропорт в неполной загрузке — сказывается подписанный президентом указ о прекращении авиасообщения между нашими странами, который вступит в силу с 8 июля нынешнего года. В гостиницах — сплошь отмены. Только за ночь в нашем отеле были сняты в брони 30 номеров.

Все это происходит на фоне непрекращающихся протестов оппозиции. Сегодня автопробег из более чем десятка автомобилей прошел по центру грузинской столицы и остановился у здания министерства внутренних дел. Требование прежнее — отставка министра и освобождение задержанных в ходе недавних столкновений с полицией.

Между тем власти Грузии согласились на проведение парламентских выборов по пропорциональной системе, на чем так настаивала оппозиция с самого начала протестных движений. Как заявил Бидзина Иванишвили — председатель правящей партии "Грузинская мечта", он выступает с инициативой провести выборы 2020 года в условиях нулевого избирательного барьера.

Несмотря на то, что власть идет на уступки, порой в ущерб собственным интересам, русофобская карта по-прежнему кем-то мастерски разыгрывается в кулуарах грузинской политики. Подогреваемая извне русофобия уже неприкрыто видна на улицах Тбилиси.

Владелица заведения Кристина русофобкой себя не считает. Это гражданская позиция, говорит она. Мол, россиянам рада, но не всем. Ее "хитрый план русских" по захвату Грузии оставим без комментариев.

Хотя власть идет на уступки митингующим, исполняя основные их требования, оппозиция заявляет, что с улиц уводить народ не собирается. Видимо, новый пакет требований к действующей власти уже кем-то формируется.