В Калифорнии горит парковка подержанных автомобилей

В штате Калифорния в США загорелась парковка крупнейшего ретейлера подержанных автомобилей в стране. Полыхает не менее десятка машин. Слышны взрывы.

Посетителей торговой площадки эвакуировали, сообщает телеканал "Россия 24". Причиной возгорания, скорее всего, стал лесной пожар.