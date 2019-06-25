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25 июня 201904:08

В Калифорнии горит парковка подержанных автомобилей

В Калифорнии горит парковка подержанных автомобилей

В штате Калифорния в США загорелась парковка крупнейшего ретейлера подержанных автомобилей в стране. Полыхает не менее десятка машин. Слышны взрывы.

Посетителей торговой площадки эвакуировали, сообщает телеканал "Россия 24". Причиной возгорания, скорее всего, стал лесной пожар.

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