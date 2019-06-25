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25 июня 201907:23

Каспийская флотилия поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности

Каспийская флотилия поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности

Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности. В ходе первого этапа экипажи начали подготовку кораблей к бою и походу, а морская пехота на спецтехнике совершила марши.

На втором этапе учений флотилии предстоит выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям. Пехотинцы подготовят противодесантную оборону побережья на случай наступления. Проверка продлится до конца недели, сообщает телеканал "Россия 24". В ней задействованы 35 кораблей и полторы тысячи военнослужащих.

 

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