Каспийская флотилия поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности

Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности. В ходе первого этапа экипажи начали подготовку кораблей к бою и походу, а морская пехота на спецтехнике совершила марши.

На втором этапе учений флотилии предстоит выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям. Пехотинцы подготовят противодесантную оборону побережья на случай наступления. Проверка продлится до конца недели, сообщает телеканал "Россия 24". В ней задействованы 35 кораблей и полторы тысячи военнослужащих.