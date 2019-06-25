Стрельба в Сан-Хосе в Калифорнии: пять человек погибли

Пять человек, включая подозреваемого, погибли после стрельбы в американском городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Подозреваемый мужчина открыл огонь в собственном доме.

По данным властей, он застрелил четырех жертв, а затем покончил жизнь самоубийством. Нескольким членам семьи стрелка удалось бежать с места происшествия. Жена подозреваемого нашла убежище в доме соседей, передает телеканал "Россия 24".

На месте происшествия все еще много полицейских. Жители соседних домов были временно эвакуированы. О мотивах стрелка пока ничего не сообщается.