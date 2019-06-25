NASA: при спуске у "Союза" произошла поломка двигателя

В NASA рассказали, что при сходе с орбиты у космического корабля "Союз МС-11" отказал основной коллектор двигателя – комплект топливных баков с магистралями и клапанами. На спуск нештатная ситуация не повлияла: автоматика задействовала резервный коллектор, передает РИА Новости.

Спускаемый аппарат успешно приземлился. После 7 месяцев работы в космосе на Землю вернулись российский космонавт Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн.