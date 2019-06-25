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25 июня 201908:55 Варвара Невская

Россия возвращается в ПАСЕ

Россия возвращается в ПАСЕ

Россия подаст заявку на подтверждение полномочий своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Это подтвердил глава делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой, после того как ПАСЕ одобрила изменения регламента, чтобы наши представители могли возобновить работу в организации.

Кулуары ПАСЕ почти безлюдны, стрелки часов давно перешагнули за полночь. Историческая резолюция принята. Ожесточенные дебаты за закрытыми дверьми зала пленарных заседаний длились более восьми часов и завтра продолжатся здесь с новой силой.


Дворец Европы парламентские делегации и съемочные группы покидают уже глубокой ночью. Но главное — лед тронулся: лишенную права голоса российскую делегацию полностью восстановили в полномочиях. Ради такого никакого сна ни жалко.

"Большинство жаждет не денег, а конструктивного присутствия России в институтах Совета Европы, — уверен глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. – Количество наших антагонистов в Европе стремительно уменьшается".

Бельгийский парламентарий Петра де Суттер представила доклад, поднимающий вопрос совершенствования процесса принятия решений ПАСЕ относительно полномочий и голосования. То есть по сути предложила изменить устав организации.

"Это шаг вперед к выходу из тупика, в котором оказалась ПАСЕ. Так что теперь дверь для продвижения вперед открыта. Это историческая ночь и исторические дебаты", — считает Петра де Суттер.

Казалось бы, одна лаконичная формулировка резолюции "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены делегаций не могут быть лишены права голоса, права выступать и быть представленными в Ассамблее и в ее органах", но ответных мнений было сотни.

"Давайте вспомним, что это в первую очередь парламентская площадка, и никто не имеет права исключать парламентариев из демократического процесса. Если в Совете Европы не будет 47 стран, то эта Ассамблея рискует превратиться в простой клуб по интересам", — заявил представитель Молдавии в ПАСЕ Влад Батринча.

Германия, Норвегия, Франция, Бельгия — всего за резолюцию отдали голос 118 делегатов. О том, что именно такое решение будет принято, говорил и общий настрой политиков, заявлявших, что работа ПАСЕ без участия России становится неполноценной. Генсек Совета Европы и вовсе сопоставил возможный выход России из Парламентской ассамблеи с Brexit. Последние два года РФ также приостановила выплаты взносов, 30 миллионов евро в год, что нанесло существенный ущерб бюджету организации.

"Европа должна остановить русофобию и антироссийскую истерию, — заявил представитель Сербии в ПАСЕ Александр Шешель. — Врагом Европы и мира является фашизм, и Россия уже один раз спасла нас от фашизма".

Видимо, иного мнения были 62 делегата, проголосовавших против, то меньшинство, кому возвращение российской делегации в ПАСЕ словно кость поперек горла. Украина, страны Прибалтики и Грузия.

Пока у входа в ПАСЕ украинские активисты развернули целую картинную галерею, изобилующую русофобскими лозунгами, в коридорах ПАСЕ украинские депутаты раздавали абсурдные брошюры о зверствах российской пропаганды. Язык агиток английский, рассчитывали привлечь внимание делегатов и убедить отдать свой голос против резолюции. Просчитались. Не помогли ни листовки, ни увещевания о кровавой руке Москвы в рамках дебатов. С заседания делегация Киева выходит без настроения, правда, выходить из ПАСЕ, как обещали в случае принятия резолюция, вроде передумали.

Долгая ночи позади, но за ней наступил обещающий быть не менее долгий день. Российская делегация в составе 11 депутатов Государственной думы и семи сенаторов Совета Федерации спустя три года отсутствия в Парламентской ассамблее Совета Европы вернулась к работе.

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