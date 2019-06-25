"Спартак" близок к подписанию вратаря "Ромы"

Московский "Спартак" в текущее трансферное окно может подписать контракт с вратарем итальянской "Ромы" Андреа Романьоли. Стороны ведут переговоры, по результатам которых красно-белые уже достигли договоренности о покупке 20-летнего итальянца.

Переговоры находятся на заключительной стадии, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sky Sport Italia. Сам Романьоли на данный момент ожидает визу для приезда в Россию и дальнейшего заключения сделки с московским клубом.

Романьоли является воспитанником "Ромы". Впрочем, за основную команду он не провел ни одного матча, а в минувшем сезоне игровую практику он получал в клубе серии "С" "Пистоезе", за полгода отыграв два матча и пропустив три гола.