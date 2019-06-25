Украинская делегация опротестовала полномочия России в ПАСЕ и покинула зал заседаний

Делегация Украины покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак протеста против решения организации о восстановлении полномочий российской делегации.

"Мы на период этой сессии приняли решение о том, что украинская делегация будет принимать участие в обсуждении только тех пунктов повестки, которые касаются наложения санкций на РФ", — заявил в прямом эфире телеканала "Прямой" парламентарий Алексей Гончаренко.

Свое разочарование по поводу решения ПАСЕ выразил и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что лично пытался убедить президента Франции и канцлера Германии в том, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования ассамблеи, передает "Интерфакс".

"Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", — сообщил Зеленский.

Накануне ПАСЕ приняла резолюцию, гласящую, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. После этого Россия была приглашена участвовать в июньской сессии. Делегация РФ подала заявку на участие.

Однако сегодня в начале заседания депутаты из Грузии, Украины и Великобритании заявили о намерении оспорить полномочия новой делегации по существенным и по процедурным основаниям. Предложение поддержало необходимое число парламентариев, передает РИА Новости. Доклад должен быть подготовлен в течение суток, после чего его рассмотрит специальная комиссия.

По правилам ПАСЕ, делегация, чьи полномочия оспариваются, участвует в работе ассамблеи, но не голосует по своему вопросу.

Между тем глава российской делегации Петр Толстой сообщил телеканалу "Россия 24", что окончательное решение о том, останется ли делегация РФ работать в ПАСЕ, будет принято 26 июня.

"Это формальная процедура, но мы будем следить за тем, как будет развиваться работа в комиссии, и каково будет решение. В зависимости от того, каким оно будет, мы примем решение, оставаться дальше российской делегации в ПАСЕ, или нет", — пояснил он.