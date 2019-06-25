25 июня 201912:23
Московский суд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы
Гражданин Польши Мариан Радзаевски признан виновным в шпионаже и приговорен Мосгорсудом к 14 годам тюрьмы строгого режима. Все данные об этом деле засекречены. Однако по информации агентства "Интерфакс", мужчина собирал сведения, которые могут составлять государственную тайну или нести угрозу безопасности России.
В частности, журналисты предполагают, что Радзаевски пытался украсть детали от зенитного ракетного комплекса С-300.
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