Танец под Газманова обернулся расследованием для украинских курсантов

Командующий Нацгвардией Украины генерал-лейтенант Николай Балан инициировал в отношении курсантов Академии Национальной гвардии в Харькове служебное расследование. Причиной стала прозвучавшая на выпускном вечере песня "Офицеры" российского певца Олега Газманова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Скандал разразился после того, как в соцсетях была опубликована видеозапись с танцующими под песню Газманова выпускниками.

На Украине Олег Газманов включен в черный список деятелей культуры из России, которые, по мнению украинского Министерства культуры, "создают угрозу национальной безопасности".