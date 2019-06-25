Раздавивший пациентку онкодиспансера аппарат облучал людей нелегально 14 лет

После завершения проверки Воронежского областного онкодиспансера, где во время процедуры лучевой терапии в мае скончалась 51-летняя пациентка, Росздравнадзор обнародовал шокирующие результаты.

Оказывается, чешский аппарат Teragam, который "дал технический сбой" и раздавил женщину, 14 лет использовался в этом медучреждении без регистрации.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что данная установка была приобретена онкодиспансером в 2005 году.

Когда специалисты провели технические испытания аппарата непосредственно на месте его установки, выяснилось, что это медицинское изделие "не зарегистрировано на территории Российской Федерации и представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов".

По результатам проверку главврачу этого онкодиспансера выдано предписание до 22 июля "принять меры по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий, способствующих их появлению".

Кроме того, составлены протоколы об административных правонарушениях, а материалы проверки переданы в Минздрав и следственные органы "для принятия мер реагирования".

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", глава Минздрава Вероника Скворцова поручила создать комиссию для расследования причин этой трагедии, а Росздравнадзор приостановил применение линейных ускорителей Teragam еще до окончания проверки, напоминают "Вести. Воронеж".