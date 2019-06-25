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25 июня 201914:25

Россияне стали меньше пить, но раньше подсаживаться на наркотики

Global Look Press

Россияне стали употреблять меньше алкоголя. За последние девять лет показатель снизился на 5,5 литра на человека.

Об этом рассказала директор Национального научного центра — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, психиатр-нарколог Татьяна Клименко. По ее словам, в стране принципиально улучшается наркологическая ситуация. За последние шесть-семь лет снизились абсолютно все показатели, связанные с алкоголем. По словам Клименко, если в 2009 году на человека приходилось восемнадцать литров, то в 2018 году уже 12,5 литра.

Психиатр-нарколог во время круглого стола в МИА "Россия сегодня" отметила, что также снижается процент употребления наркотиков среди взрослых россиян, сообщает РИА Новости.

В то же время употребление наркотиков среди детей и подростков в России имеет тенденцию к росту, некоторые начинают пробовать их уже с шестилетнего возраста. Об этом рассказал главный внештатный специалист-психиатр Министерства здравоохранения России, директор Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе.

Увеличение показателей специалист объяснил тем, что они лишь могут быть связаны с более активным и прицельным исследованием детской и подростковой групп. По словам Кекелидзе, наркотики уже приносят в четвертом классе. "Когда мы говорим о группах потребителей, к сожалению, это с 6 лет. Это не только у нас, это реальная картина, но в целом группа уязвимая с 6 до 12 лет", — отметил психиатр.

Татьяна Клименко, в свою очередь, также связала данную ситуацию с введением системы раннего выявления потребителей в России, которая дала такие результаты. По словам психиатра-нарколога, на увеличении потребления наркотиков среди детей сказывается неправильный подход к пропаганде здорового образа жизни. Клименко отметила, что информационно-пропагандистская работа шла через те СМИ, которые ориентированы на взрослое население. По мнению психиатра-нарколога, необходимо осваивать интернет-пространство, а также использовать соответствующие формы подачи информации, которые будут восприниматься подростками, сообщает ТАСС.

Клименко заявила, что нужно вести более тщательную воспитательную работу в школах, поскольку учреждения образования — это площадки, имеющие колоссальный воспитательный потенциал, который за последние 10-15 лет был утрачен.

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