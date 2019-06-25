Австрийский суд решил выдать Фирташа США

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Окончательное решение должен принять министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер.

Председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии в марте 2014 года по запросу американских властей. В США его обвиняют Фирташа в подкупе официальных лиц с целью получить контракт на поставку титана "Боингу", сообщает ТАСС.

В 2017 году австрийский суд одобрил выдачу Фирташа американцам, но тогда решение было обжаловано адвокатами. Они заявили, что в США их подзащитного ждет политически мотивированный вердикт.

В настоящее время бизнесмен находится на свободе под залог в 125 миллионов евро. Его выдачи также добивается Испания, но ей уже дважды отказывали.