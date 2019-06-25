Учебный самолет с курсантами совершил жесткую посадку в Оренбуржье

Учебный самолет Diamond DA40 с двумя курсантами летного училища гражданской авиации на борту совершил жесткую посадку в Оренбургской области. СКР обнародовал кадры с места аварии.

Инцидент произошел утром во вторник в Бугурусланском районе, где и располагается учебное заведение, филиал Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Экипаж совершал тренировочный полет, но вскоре после отрыва от земли возникли проблемы с двигателем самолета — он начал терять обороты.

Командир был вынужден посадить воздушное судно, как можно судить по кадрам, посреди сельскохозяйственного поля. Курсанты в результате аварийной посадки не пострадали, а вот Diamond DA40 получил повреждения.

Проводится доследственная проверка по факту инцидента.