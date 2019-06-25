Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице

В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати.

Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях. На кадрах видно, как медсестра применяет физическую силу к ребенку, а затем пытается его привязать.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова, в отношении медсестры возбуждено уголовное дело.