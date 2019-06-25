Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Еще один вопрос с "Прямой линии с Владимиром Путиным" от 20 июня 2019 года решен. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей. Правда, получать его будут не все, а только малообеспеченные семьи.
На совещании о достижении национальных целей развития России в демографии Дмитрий Медведев сообщил, что подготовлен законопроект, по которому критерий нуждаемости семей будет повышен с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека. Это делается для того, чтобы увеличить число тех, кто смогут получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка, добавляет "Интерфакс".
Медведев подчеркнул, что размер компенсационных выплат трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами, повышен почти вдвое. И это произойдет уже с 1 июля 2019 года.
Специально для дальневосточных семей ввели единовременную выплату при рождении первенца в размере двукратной величины прожиточного минимума для ребенка, принятом в регионе. Также на Дальнем Востоке был введен региональный маткапитал на рождение второго ребенка. При этом Медведев заверил, что софинансирование из федерального бюджета ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующих детей на Дальнем Востоке, включая Бурятию, Якутию, Сахалин и Чукотку будет продолжено.
Кроме того, глава российского правительства отметил, что не все принятые меры по повышению рождаемости в России из принятого полтора года назад мер из большого демографического пакета действуют полностью. Медведев призвал принимать решения, чтобы это исправить, напомнив о ежемесячных выплатах в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, выплаты на второго ребенка из материнского капитала. Действие этих выплат были продлены до 2021 года, а также субсидии регионам на выплаты при рождении третьего и последующих детей.
Особое внимание глава правительства России уделили вопросу снижения смертности и повышении качества и доступности медицинской помощи. Он подчеркнул, что нужно снижать смертность от внешних причин и бороться с заболеваниями, которые вносят основной вклад в структуру смертности. Среди перечисленного – гибель в автомобильных авариях, экологический фон. Кроме того, Дмитрий Медведев призвал делать просто более популярными здоровую жизнь, здоровое питание, прививать привычку следить за здоровьем.
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