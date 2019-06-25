Расул Мирзаев вернется в октагон на АСА 99

Известный российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев принял решение вернуться в октагон. Первый его бой состоится 27 сентября на турнире АСА 99 в Москве. Соперником станет его соотечественник Шамиль Шахбулатов.

Изначально Мирзаев должен был провести бой против бразильца Филипе Фроесой, но тот в итоге вынужден был отказаться от участия из-за повреждения пальцев руки.

На данный момент Шахбулатов имеет в своем активе десять побед при двух поражениях. В своем предыдущем бою он нокаутировал бразильца Делено Лопеза. Мирзаев же за свою карьеру одержал 18 побед и потерпел одно поражение.