Суд запретил строительство завода по розливу воды на берегу Байкала

Кировский районный суд Иркутска оставил без изменений решение предыдущей инстанции, а апелляцию ООО "Аквасиб" — без удовлетворения. Таким образом, завода по розливу байкальской воды в Култуке не будет. Однако компания "Аквасиб" может оспорить сегодняшнее решение суда в течение полугода.

Как напоминает ГТРК "Иркутск", 27 марта 2019 года областной суд признал незаконными положительное заключение экологической экспертизы и разрешение на строительство завода на берегу Байкала. После этого стройка была остановлена. Стоит отметить, что в этом месте обитают краснокнижные птицы.

Старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Елена Мальханова заявила: "Фактически ответчики доказывали, что всё убито хозяйственной деятельностью, которая осуществлялась раньше". Но участок за номером 934 относился к рекреационной зоне. Эта зона РЗ-3, и она не предусматривала какой-либо хозяйственной деятельности. Соответственно этот участок не мог быть предоставлен под застройку, — подчеркнула Елена Мальханова.