Бойцы Росгвардии попались на краже в сочинском супермаркете

Несколько флаконов шампуня и дезодоранта стали добычей сотрудников Росгвардии, укравших их из супермаркета в Сочи. Злоумышленников в форме зафиксировала камера наблюдения.

Эти кадры были сделаны днем 24 июня в магазине "Пятерочка" в курортной столице России. На записи видно, как боец Росгвардии долго выбирает подходящий шампунь, а затем, дождавшись, когда другие покупатели отвернутся, прячет флакон под кителем. Спустя несколько минут он умыкнул дезодорант, а двое его коллег разжились другими товарами.

Как следует из описания, стражей порядка никто не задержал, а сам факт кражи вскрылся позднее, когда сотрудники "Пятерочки" отсматривали записи с камер наблюдения.

О реакции руководства Росгвардии пока информации не поступало.