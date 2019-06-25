Чехи не нашли грязи в "Дружбе"

Загрязнений в нефтепроводе "Дружба" нет. Новый анализы не подтвердили наличие примесей в нефти, заявил глава Госрезерва Чехии Павел Швагр. При этом он добавил, что причину аномального повышения хлоридов на пограничном словацко-украинском участке обнаружить не удалось.

После месячного простоя, подчеркнул Павел Швагр, введена система более строгого контроля за качеством нефти. О повышении уровня загрязнения нефтепровода 24 июня заявил вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек, поясняет РИА Новости.

После перепроверки качества поставляемого сырья холдинг Unipetrol во второй половине 25 июня возобновит получение сырья по южной ветке нефтепровода "Дружба".

Поставляемая по "Дружбе" в Европу российская нефть в апреле 2019 года оказалась загрязнена органическими хлоридами. Ее транзит был приостановлен. О поставках некондиционной нефти из России "Гомельтранснефть Дружба" сообщила 24 апреля. Об угрозе повреждения оборудования предупредили оба белорусских НПЗ — ОАО "Мозырский НПЗ" и ОАО "Нафтан". Они наполовину сократили объемы нефтепереработки и вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. В Белоруссии ежегодно добывается около 1,6 миллиона тонн нефти, весь объем уходит на экспорт в Европу.

В мае прокачка "чистой" нефти из России возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии.10 июня получать нефть стала Польша. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".